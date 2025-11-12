Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Ueberau: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Dienstag (11.11.) ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Pfarrgarten" ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen zwischen 17.15 und 19 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung. Ob die Unbekannten Beute gemacht haben bedarf weiterer Ermittlungen.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell