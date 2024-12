Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.12.2024: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Händelstraße, 03.12.24, 19:00 Uhr - 20:30 Uhr

In einem Zeitraum von eineinhalb Stunden wurde am Dienstagabend in zwei nebeneinanderliegenden Einfamilienhäusern in der Händelstraße eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Häusern und durchsuchten diese nach Diebesgut. Was die Täter erbeuten konnten und wie hoch der entstandene Schaden ist, kann bislang noch nicht gesagt werden.

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell