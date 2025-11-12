PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ERB: LKW gg Dachvorstand (?) gefahren - Unfallstelle aber nicht bekannt

Bad König (ots)

Am Dienstagnachmittag, 11.11.2025, beschädigte ein Paketdienstfahrer mit seinem dunkelgrauen Lieferwagen eine unbekannte Hausfassade, oder anderen Gebäudeteil (Dachvorsprung oder Ähnliches). Der Unfallort liegt nach Schilderung des Fahrers in der Gemeinde Bad König evtl. auch einem Ortsteil. Aufgrund nicht vorhandener Ortskenntnis kann die Unfallstelle nicht weiter beschrieben werden. Die Beschädigung am Unfallfahrzeug liegt oberhalb von 2,25m. Sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter 06163/9410 entgegen.

SB: POK Manz

Berichterstatter: PHK Wolfert

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Odenwald
Polizeistation Erbach
Neue Lustgartenstraße 7
64711 Erbach
Telefon: 06062 / 953-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

