POL-ERB: LKW gg Dachvorstand (?) gefahren - Unfallstelle aber nicht bekannt

Am Dienstagnachmittag, 11.11.2025, beschädigte ein Paketdienstfahrer mit seinem dunkelgrauen Lieferwagen eine unbekannte Hausfassade, oder anderen Gebäudeteil (Dachvorsprung oder Ähnliches). Der Unfallort liegt nach Schilderung des Fahrers in der Gemeinde Bad König evtl. auch einem Ortsteil. Aufgrund nicht vorhandener Ortskenntnis kann die Unfallstelle nicht weiter beschrieben werden. Die Beschädigung am Unfallfahrzeug liegt oberhalb von 2,25m. Sachdienliche Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter 06163/9410 entgegen.

