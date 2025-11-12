PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: 75-Jährige durch Hundebiss verletzt
Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Nachdem ein Hund eine 75-Jährige biss und verletzte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am Mittwochmittag (12.11.), gegen 12.15 Uhr, ein angeleinter Hund der Seniorin ins Bein gebissen und sie hierbei verletzt haben. Zu dem Vorfall kam es im Feldbereich der Straße "Im Wieschen". Nach dem Biss soll der Halter des Hundes in unbekannte Richtung davongelaufen sein. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Der Hundehalter soll circa 65 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlanker Statur sein. Zudem soll er kurze dunkelgraue Haare getragen haben. Der Hund soll kniehoch und schlank gewesen sein. Sein Fell war kurz sowie schwarz und seine Schnauze sei spitz.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des Hundehalters, werden gebeten, mit dem Diensthundewesen des Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 13:18

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Acht gefälschte Ausweise im Auto/Fahnder nehmen Trio fest

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Zivile Autobahnfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Dienstagmittag (11.11.) auf der A 5 einen 33 Jahre alten Autofahrer und seine beiden 24- und 38-Jährigen Begleiter. In einem Rucksack der Männer fanden die Beamten anschließend acht gefälschte osteuropäische Personalausweise. Weiterhin fanden sich Unterlagen, die ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:12

    POL-DA: Bickenbach: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 78-Jähriger

    Bickenbach (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach einer 78 Jahre alten Frau aus Bickenbach, die seit Freitagabend (24.10.) vermisst war (wir haben berichtet), kann eingestellt werden. Die Gesuchte konnte leider nur noch tot aufgefunden werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung im Rahmen der Fahndung. ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 09:55

    POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus / Wer hat etwas gesehen?

    Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Wormser Straße, sucht die Kripo nun nach Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter am Dienstagabend (11.11.), zwischen 16.30 und 18.30 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang in eine der Wohnungen. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren