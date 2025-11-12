Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: 75-Jährige durch Hundebiss verletzt

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Nachdem ein Hund eine 75-Jährige biss und verletzte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll am Mittwochmittag (12.11.), gegen 12.15 Uhr, ein angeleinter Hund der Seniorin ins Bein gebissen und sie hierbei verletzt haben. Zu dem Vorfall kam es im Feldbereich der Straße "Im Wieschen". Nach dem Biss soll der Halter des Hundes in unbekannte Richtung davongelaufen sein. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Der Hundehalter soll circa 65 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlanker Statur sein. Zudem soll er kurze dunkelgraue Haare getragen haben. Der Hund soll kniehoch und schlank gewesen sein. Sein Fell war kurz sowie schwarz und seine Schnauze sei spitz.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zur Identität des Hundehalters, werden gebeten, mit dem Diensthundewesen des Polizeipräsidium Südhessen unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell