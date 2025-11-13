Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Unter Kokaineinfluss am Steuer

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (13.11.), gegen 2.00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen "Am Schindberg" einen 36-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm. Zudem wurde eine kleine Menge weißen Pulvers, bei dem es sich vermutlich um Kokain handelte, bei ihm beschlagnahmt. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.

