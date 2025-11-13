POL-DA: Bischofsheim: Unter Kokaineinfluss am Steuer
Bischofsheim (ots)
In der Nacht zum Donnerstag (13.11.), gegen 2.00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen "Am Schindberg" einen 36-jährigen Autofahrer. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm. Zudem wurde eine kleine Menge weißen Pulvers, bei dem es sich vermutlich um Kokain handelte, bei ihm beschlagnahmt. Der 36-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er wird sich nun in Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten haben.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell