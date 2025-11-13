Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Rund zwei Kilogramm Amphetamin und Waffen beschlagnahmt/Zwei Männer in Haft

Bischofsheim (ots)

Wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln müssen sich zwei 24- und 32-jährige Männer nach Durchsuchung ihrer Räumlichkeiten am Dienstag (11.11.) nun strafrechtlich verantworten. Nach einem Polizeieinsatz wegen eines Eigentumsdelikts in der Nacht zum Dienstag in einer Kleingartenanlage "Am Sommerdamm" fanden die Beamten bei dem 24-Jährigen zunächst etwa 50 Gramm Kokain. Anschließend erhärtete sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen der Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die beiden Männer.

Bei einer mit richterlichem Beschluss durchgeführten Durchsuchung einer Gartenparzelle, die mutmaßlich von dem 32-Jährigen genutzt worden sein soll, beschlagnahmten Polizeikräfte unter anderem rund zwei Kilogramm Amphetamin, dutzende illegale Pfeffersprays sowie Messer, ein Nahkampfbeil und eine Armbrust. Zudem stellte die Polizei mehrere gestohlene E-Scooter, Munition und Laborutensilien zur Herstellung von Amphetamin sicher.

Der 32 Jahre alte Verdächtige wurde am Mittwoch (12.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Haftrichter beim Amtsgericht Groß-Gerau vorgeführt, der gegen ihn die Untersuchungshaft anordnete. Zudem wurde auch der 24-Jährige, gegen den bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorlag, in eine Justizvollzuganstalt verbracht. Die Ermittlungen des Rüsselsheimer Rauschgiftkommissariats K 34 dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell