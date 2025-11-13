Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König (Zell): Polizei überwacht Durchfahrtsverbot

Bad König (ots)

Am Donnerstagabend (12.11.), in der Zeit zwischen 22.15 und 23.20 Uhr, führte die Polizeistation Erbach Verkehrskontrollen im Helmertweg und "Im Neuroth" durch. Hierbei wurden von den Beamten zwölf Fahrzeuge und 15 Personen genauer unter die Lupe genommen. Insgesamt ahndeten die Ordnungshüter drei Durchfahrtsverbote, die nun Verwarnungsgelder nach sich ziehen.

Die Ortsdurchfahrt von Zell ist seit dem 31. Oktober wegen Straßenschäden gesperrt. Die Strecke soll voraussichtlich ab 17. November wieder für den Autoverkehr freigegeben werden. Die Umleitung von und nach Michelstadt läuft derzeit weiträumig über Vielbrunn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell