Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sicherstellung und Auffindung mehrerer Fahrräder - Eigentümerinnen und Eigentümer gesucht

Darmstadt (ots)

Mehrere Fahrräder wurden im Rahmen verschiedener Einsätze in den vergangenen Wochen sichergestellt oder aufgefunden. Bei den Fahrrädern handelt es sich um Gegenstände, deren rechtmäßige Eigentümerinnen und Eigentümer bislang nicht bekannt sind. Über diesen Weg sucht die Kriminalpolizei Bürgerinnen oder Bürger, die ihr Fahrrad wiedererkennen.

Bereits am 23.08. wurden im Zuge einer Festnahme in der Wenckstraße ein graugrünes Fahrrad der Marke Zündapp sowie ein Damenrad der Marke Pegasus sichergestellt.

Am 3.10. wurden im Bereich des Herrngartens ein schwarzes BMX-Rad "Black Bike" sowie ein schwarzes Herrenrad der Marke sRadl mit auffälligem Korb aufgefunden.

Ein weiteres Fahrrad, ein Decathlon Oxylane Faltrad, wurde am 5.10. am Tatort eines Automatenaufbruchs zurückgelassen. In der Bismarckstraße konnte am 22. Oktober 2025 ein Gravelbike der Marke Bergamont in den Farben Blau/Gold aufgefunden werden.

Schließlich stellten Einsatzkräfte am 8.11. im Herrngarten zwei weitere Fahrräder sicher. Hierbei handelt es sich zum einen um ein blaues Cube Nature Pro sowie um ein schwarz-grünes Cube Aim mit integrierter Alarmanlage, das einem mutmaßlichen Dieb abgenommen wurde.

Die Polizei bittet Personen, die eines der genannten Fahrräder wiedererkennen oder Eigentumsansprüche geltend machen können, sich mit entsprechenden Nachweisen (z. B. Kaufbeleg) bei der Kriminalpolizei aus Darmstadt (K43) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden. Nach Ablauf einer Frist von vier Wochen werden die Fahrräder an das Fundbüro der Wissenschaftsstadt Darmstadt übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Yoschka Russo
06151 / 969 - 13200

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

