Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rimbach: Reizgas in Schultoilette versprüht

Rimbach (ots)

Das Sprühen von Reizgas in einer Toilette einer Schule in der Brunnengasse hat am Donnerstag (13.11.), kurz nach 11.00 Uhr, den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Zwei 16 und ein 17 Jahre alter Jugendlicher stehen in Verdacht an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Mehrere Schülerinnen und Schüler klagten anschließend über gerötete Augen und Atemwegsreizungen. Sie wurden vor Ort medizinisch betreut. Eine Person kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Lüften des Toilettenbereiches durch die Feuerwehr konnte die Schule gegen 12.40 Uhr wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

