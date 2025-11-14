POL-DA: Biblis-Wattenheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo sucht Zeugen
Biblis (ots)
Am Donnerstag (13.11.) ereigneten sich auf einem Grundstück zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen kurz nach 18.00 Uhr und 20.30 Uhr Zugang in die beiden Wohnungen in der St.-Christophorus-Straße und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Entwendet wurden von den ungebetenen Besuchern schlussendlich Wein, Sekt und Pfandkisten aus einem angrenzenden Carport.
Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell