Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Wattenheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo sucht Zeugen

Biblis (ots)

Am Donnerstag (13.11.) ereigneten sich auf einem Grundstück zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen kurz nach 18.00 Uhr und 20.30 Uhr Zugang in die beiden Wohnungen in der St.-Christophorus-Straße und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Entwendet wurden von den ungebetenen Besuchern schlussendlich Wein, Sekt und Pfandkisten aus einem angrenzenden Carport.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell