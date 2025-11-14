Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: "Südhessen blitzt" - Autofahrer mit 53 "Sachen" zu viel auf dem Tacho

Groß-Gerau (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei am Donnerstagabend (13.11.) am Ortseingang Wallerstädten, von Groß-Gerau kommend, war ein Autofahrer mit 123 km/h anstatt der maximal dort erlaubten 70 Stundenkilometer unterwegs. Ihn erwarten nun ein einmonatiges Fahrverbot, 320 Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Insgesamt hielten sich zehn Fahrerinnen und Fahrer nicht an die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit. Gegen 22.10 Uhr wurde ein 43 Jahre alter Autofahrer im Rahmen der Verkehrskontrolle von den Ordnungshütern ohne gültige Fahrerlaubnis angetroffen und muss sich nun in einem entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Bei einer weiteren Kontrollstelle im Europaring stoppten die Beamten gegen 19.30 Uhr einen 55 Jahre alten Transporterfahrer ohne erforderliche Versicherung und mit abgefahrenen Reifen. Die Polizei erstattete Anzeige, entstempelte die Kennzeichen und übersandte die Fahrzeugpapiere an die Zulassungsbehörde. Weiterhin stellten die Polizisten mehrere Mängelkarten aus, mittels derer die Fahrzeugbesitzer nun zeitnah die Behebung von kleineren Mängel bei der Polizei nachweisen müssen.

