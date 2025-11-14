PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Einbruch bei Kirchengemeinde/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Donnerstagabend (13.11.), in der Zeit zwischen 18.00 und 19.30 Uhr, verschafften sich Kriminelle gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten der katholischen Kirchengemeinde "Herz Jesu" an der Schwedenschanze. Sie drangen durch die Eingangstür in das Gebäude ein und entwendeten anschließend einen Oblatenteller und einen Kelch. Die Schäden belaufen sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf über 3000 Euro.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Polizei in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

