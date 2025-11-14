PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Aufmerksame Streife nimmt 21-Jährigen Schmierfink vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Zivile Kräfte konnten im Rahmen ihrer Streifenfahrt einen Mann dabei beobachten, wie er sich an einer Hauswand zu schaffen machte. Der 21-Jährige schmierte gegen 1 Uhr in den frühen Freitagmorgenstunden (14.11.) schwarze Buchstaben auf die Fassade in der Bismarckstraße. Die Beamtinnen und Beamten griffen ein und nahmen ihn vorläufig fest. Der junge Mann musste sich anschließend auf der Wache erklären und eine Erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt. Die Polizei prüft nun, ob weitere ähnliche Schmierereien damit zusammenhängen.

