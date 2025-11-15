Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: BAB 5, Anschlussstelle Zeppelinheim Fahrtrichtung Frankfurt, Verkehrsunfall mit verletzten Personen und Vollsperrung

Zeppelinheim (ots)

Am Samstag den 15.11.2025, gegen 13:10 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5 im Bereich der Anschlussstelle Zeppelinheim Richtung Frankfurt ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Frankfurt sowie ein 35-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Mannheim befuhren die BAB 5 und berührten sich seitlich. Aufgrund der Berührung kamen die Fahrzeuge ins Schleudern, touchierten die linke Schutzplanke und kamen auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein 42-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Dortmund konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Es wurde insgesamt zwei Personen bei dem Vorfall leicht verletzt. Umliegende Rettungsdienste, Feuerwehr sowie die Polizei waren vor Ort eingesetzt. Die Autobahn musste kurzfristig, in Fahrtrichtung Frankfurt, voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell