Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen: Verkehrsschild beschädigt

Babenhausen (ots)

Am Freitag (14.11.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in den frühen Morgenstunden ein Verkehrszeichen im Kreuzungsbereich Luisenstraße/ Ziegelhüttenstraße in Babenhausen. Der Verkehrsteilnehmer bemerkte den Schaden am Verkehrszeichen, riss es aus der Verankerung und legte es hinter eine Mauer ab. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 96560 entgegen.

Berichterstatterin: POK'in Herrmann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell