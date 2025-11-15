Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: B26 - Zwei Auffahrunfälle mit mehreren Verletzten

Darmstadt (ots)

Am Samstagnachmittag den 15.11.2025, gegen 16:45 Uhr, kam es auf der B26 - zwischen Roßdorf und Darmstadt - zu einem Auffahrunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Darmstadt sowie eine 19-jährige Beifahrerin aus Babenhausen wurden hierbei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. In dem durch den Verkehrsunfall entstandenen Stau kam es zu einem weiteren Auffahrunfall mit wiederum drei beteiligten Fahrzeugen.

Eine 22-jährige Frau wurde zur Abklärung in ein nahgelegenes Krankenhaus eingeliefert. Darüber hinaus gab es keine weiteren verletzten Personen. Umliegende Rettungsdienste, die Feuerwehr sowie die Polizei waren vor Ort eingesetzt.

Während der Arbeiten der eingesetzten Kräfte kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs - die B26 musste in Fahrtrichtung Darmstadt kurzfristig vollgesperrt werden. Durch die beiden Unfälle entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro.

SB: Waldhauser, PK

Berichterstatter: Ackermann, POK'in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell