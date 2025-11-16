Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall, Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkws

Weiterstadt (ots)

Am Samstag (15.11.), gegen 14:40 Uhr befuhr ein 72-jähriger aus Mörfelden-Walldorf, mit seinem Fahrzeug die Wolfsgartenallee aus Richtung Erzhausen kommend, in Richtung Trinkbornstraße und geriet in diesem Bereich aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Hier stieß er mit dem Fahrzeug einer 34-jährigen Weiterstädterin frontal zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, wobei der Pkw der 34-jährigen durch den Aufprall in die Leitplanken geschleudert wurde.Das Fahrzeug des 72-jährigen kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Beide Personen wurden durch den Aufprall schwer verletzt und mussten im Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Die Strecke war aufgrund der Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle, für die Dauer von ca. 3,5 Stunden voll gesperrt.

Neben einer Streife des 3. Polizeireviers Darmstadt waren noch ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr Darmstadt, zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und ein Rettungshubschrauber vor Ort eingesetzt.

Berichtersatter: Siebert, POK (3. Polizeirevier Darmstadt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell