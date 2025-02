Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bewaffneter Diebstahl - Tatverdächtiger angetroffen

Euskirchen (ots)

Am Montag (10. Februar) gegen 10 Uhr kam es in einem Brillengeschäft in der Wilhelmstraße in Euskirchen zu einem bewaffneten Diebstahl. Ein 33-jähriger Mann aus Euskirchen entwendete eine hochwertige Brille aus der Auslage des Geschäftes. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl erst, als der Mann das Geschäft bereits verlassen hatte. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnte der 33-Jährige im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen von Polizeibeamten auf der Kommerner Straße in Euskirchen angetroffen werden. Die Brille konnte nicht mehr aufgefunden werden, jedoch führte der Mann in seiner Bekleidung ein Messer mit sich. Das Messer wurde sichergestellt. Es wurde eine Anzeige bezüglich des Diebstahls mit Waffen gefertigt.

