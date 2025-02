POL-EU: Pkw kollidiert mit Kind auf Fahrrad

Zülpich (ots) - Am Samstag (8. Februar) brannte um 3.16 Uhr in der Straße Am Meilenstein in Zülpich ein Müllcontainer. In dem Container befanden sich Holzpaletten und Styroporplatten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Am nächsten Tag glimmten die Überreste wieder auf, so dass die Feuerwehr erneut ausrücken musste, um das Feuer endgültig zu löschen. Es wurde ...

