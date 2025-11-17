Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Wechselgeldautomaten an Autowaschanlage im Visier Krimineller

Bensheim (ots)

Mehrere Wechselgeldautomaten im Bereich einer Autowaschanlage in der Schwanheimer Straße gerieten in der Nacht zum Sonntag (16.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen eine Tür zur Waschanlage auf und entnahmen anschließend das Geld aus den Automaten. Sie flüchteten anschließend mit der Beute. Zudem verursachten die Unbekannten durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von etwa 2500 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell