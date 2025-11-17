PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Wohnungseinbruch/Kripo sucht Zeugen

Gorxheimertal (ots)

Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Freitagmittag (14.11.), 13.00 Uhr und Samstagmittag (15.11.), 12.30 Uhr, drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam in die Räume in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Unter-Flockenbach ein. Ob die ungebetenen Besucher etwas entwendeten, ist noch unklar.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/7060 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

