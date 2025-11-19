PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth ist am Dienstag, 18. November 2025, 15:30 Uhr, hoher Sachschaden entstanden. Der Verursacher erlitt leichte Verletzungen.

Der 66-jährige Mann aus Elsfleth war zur Unfallzeit mit einem Kleinwagen auf der Landesstraße in Richtung Oldenburg unterwegs. In Butteldorf geriet er aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 27-Jährigen aus Borken.

Der 66-Jährige wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gefahren werden. Sein Kleinwagen und die Sattelzugmaschine waren nicht mehr fahrbereit. Außerdem wurde der Skoda eines 35-jährigen Ammerländers durch Trümmerteile beschädigt. Der Gesamtschaden betrug so ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

