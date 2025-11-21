Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof-Reken - Einbruch in Lagerhalle

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof-Reken, Carl-Benz-Straße;

Tatzeit: 21.11.2025, 01.30 Uhr;

In der Nacht zu Freitag drangen zwei bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle eines Unternehmens an der Carl-Benz-Straße in Bahnhof-Reken ein. Ein aufmerksamer Zeuge nahm gegen 01.30 Uhr verdächtige Geräusche wahr und begab sich daraufhin zum Firmengebäude. Dort beobachtete er zwei dunkel gekleidete Personen, die zu Fuß in Richtung eines benachbarten Unternehmens flüchteten. Zuvor hatten die Einbrecher gewaltsam ein elektrisches Schiebetor geöffnet und dieses mit einer Europalette blockiert, um ein automatisches Schließen zu verhindern. Vor dem Tor befanden sich mehrere Ersatzteile, die bereits in Kisten verpackt waren. Vor der Firma stand ein weißer Ford Transit, der nicht dem Unternehmen gehört. Auf der Rückseite des Geländes wurde zudem ein Audi A6 festgestellt, der ebenfalls keinem Firmenangehörigen zuzuordnen ist. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern erfolgte sowohl am Boden als auch in der Luft unter Einsatz eines Polizeihubschraubers - jedoch ohne Erfolg. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide männlich, dunkel gekleidet, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Einer der Männer trug weiße Sneaker, eine schwarze Hose, einen grauen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Umhängetasche. Die Person mit den weißen Sneakern flüchtete in Richtung Rudolf-Diesel-Ring. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell