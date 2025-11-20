Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Verkehrsunfall - Polizei sucht beteiligte Kinder

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Dorstener Straße;

Unfallzeit: 19.11.2025, 18.00 Uhr;

Am Mittwochabend kam es auf der Dorstener Straße in Raesfeld zu einem Verkehrsunfall, an dem zwei Kinder beteiligt waren. Ein 26-jähriger Mann aus Schermbeck setzte gegen 18.00 Uhr mit seinem Pkw rückwärts von einem Grundstück auf die Fahrbahn der Dorstener Straße. Dabei übersah er offenbar zwei Kinder, die auf dem Gehweg unterwegs waren. Es kam zu einer leichten Berührung zwischen dem Wagen und dem Fahrrad eines der beiden Kinder. Der etwa 6 bis 8 Jahre alte Junge stürzte und klagte anschließend über Schmerzen im Arm. Begleitet wurde er von einem etwa 12 bis 14 Jahre alten Mädchen, bei dem es sich nach Angaben der Kinder um die Schwester des Jungen handeln soll. Der Fahrer stieg aus, erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen und bot an, die Kinder nach Hause zu fahren - was diese jedoch ablehnten. Er übergab daraufhin seine Personalien und setzte seine Fahrt fort. Später erschien der Mann selbstständig auf der Polizeiwache in Borken und meldete den Sachverhalt.

Da die Personalien der Kinder unbekannt sind, bittet die Polizei nun um Hinweise: Die Eltern der betroffenen Kinder werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden, Tel. (02861) 9000.

Tipp der Polizei:

Rufen Sie bei einem Unfall unter Beteiligung eines Kindes unbedingt die Polizei. Die Äußerungen oder Willenserklärungen von Kindern sind rechtlich nicht ohne weiteres bindend. Nur gesetzliche Vertreter können diese wirksam abgeben. So vermeiden Sie mögliche rechtliche Folgen und eine sachgerechte Unfallaufnahme ist gewährleistet. (pl)

