Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl von Baustelle

Polizei bittet um Hinweise

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Industriestraße;

Tatzeit: zwischen 17.11.2025, 16.00 Uhr und 19.11.2025, 14.00 Uhr;

Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag und Mittwochmittag verschiedene Baumaterialien von einer Baustelle an der Industriestraße in Bocholt entwendet. Ein Zeuge hatte am Mittwoch gegen 14.00 Uhr festgestellt, dass mehrere für den weiteren Bau vorgesehene Gegenstände fehlten. Die Mitarbeiter hatten die Baustelle am Montag gegen 16.00 Uhr verlassen. Nach ersten Erkenntnissen lagen die später entwendeten Materialien zu diesem Zeitpunkt noch im Inneren des bereits mit Fenstern und Türen ausgestatteten Rohbaus. Entwendet wurden nach aktuellem Stand vier Steuereinheiten für eine Lüftungsanlage, drei Lüfter sowie insgesamt 15 Dusch- und fünf Waschtischarmaturen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Industriestraße in Bocholt gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich beim Kriminalkommissariat in Bocholt zu melden, Telefon (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell