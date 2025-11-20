Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugin nach Unfallflucht gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Heerweg;

Unfallzeit: 17.11.2025, 16.00 Uhr;

Am Montagnachmittag beobachtete eine Zeugin gegen 16.00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Heerweg in Gronau. Nach ihren Angaben beschädigte ein schwarzer oder dunkelblauer Mercedes die linke Heckstoßstange eines dort geparkten Ford Transit. Anschließend entfernte sich der Fahrer in Richtung Siemensstraße, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet die Zeugin sowie weitere Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

