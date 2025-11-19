Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Tankstelle

Heek (ots)

Tatort: Heek, Stroot;

Tatzeit: 19.11.2025, 02.50 Uhr;

Erneut in eine Tankstelle eingedrungen sind bislang drei unbekannte Täter an der Straße Stroot in Heek. In der Nacht zu Mittwoch, gegen 02.50 Uhr, öffneten diese gewaltsam die Hintertür und gelangten so in das Innere des Verkaufsraumes. Sie entwendeten eine Vielzahl an Zigarettenschachteln, verstauten diese in Säcke und flüchteten fußläufig in südliche Richtung auf das Gelände einer benachbarten Firma. Alle drei Personen trugen Sturmhauben und Handschuhe. Sie waren bekleidet mit schwarzen Jacken und dunkelblauen Hosen. Das Diebesgut konnte später in Ahaus auf dem Adenauerring in Höhe Rentmeisterskamp aufgefunden werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell