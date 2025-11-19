POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße;
Unfallzeit: 18.11.2025, zwischen 17.00 Uhr und 19.05 Uhr;
Einen geparkten Skoda Octavia angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Das weiße Auto stand am Dienstagabend zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz unmittelbar an einem Mehrfamilienhaus an der Dinxperloer Straße. Der Flüchtige beschädigte den Wagen im hinteren linken Bereich und verließ den Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
