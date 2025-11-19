POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Vreden (ots) - Ein 72-jähriger Mann aus Vreden ist am Dienstagmorgen an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Montagabend war der Vredener fußläufig mit einem Rollator auf der B70 in Höhe einer Hofeinfahrt an der Straße Köckelwick unterwegs. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 41-jährigen Vredeners. Dieser war von Vreden in Richtung Alstätte unterwegs. Derzeit liegen noch keine gesicherten ...

mehr