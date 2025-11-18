Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung: Vreden - Verkehrsunfall auf der B70

Vreden (ots)

Ein 72-jähriger Mann aus Vreden ist am Dienstagmorgen an den Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben. Montagabend war der Vredener fußläufig mit einem Rollator auf der B70 in Höhe einer Hofeinfahrt an der Straße Köckelwick unterwegs. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 41-jährigen Vredeners. Dieser war von Vreden in Richtung Alstätte unterwegs. Derzeit liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse zum genauen Unfallhergang vor. Rettungskräfte brachten den 72-Jährigen schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. Dort erlag er am heutigen Dienstagmorgen seinen Verletzungen. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Polizei sperrte den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme ab. (sb)

Hier der Link der Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6160478

