Kreispolizeibehörde Borken
POL-BOR: Erstmeldung: Vreden - Verkehrsunfall auf der B70

Vreden (ots)

In Vreden ist es auf der B70 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die B70 ist aktuell auf einem Teilstück in Vreden-Köckelwick zwischen der L560 und K19 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Polizei und die Feuerwehr sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw

  • 17.11.2025 – 14:37

    POL-BOR: Heiden - Verkehrsunfall fordert einen Verletzten

    Heiden (ots) - Unfallort: Heiden, Halterner Straße/ Drögen Bokelt; Unfallzeit: 17.11.2025, 10.25 Uhr; Leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Heiden. Ein 59-jähriger Mann aus Reken befuhr mit seinem Wagen die Straße Drögen Bokelt und beabsichtigte die Halterner Straße (L600) zu überqueren. Dabei übersah er das Auto eines 56-jährigen Mannes aus Weibersbrunn, der ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:33

    POL-BOR: Vreden - Seitenscheibe eingeschlagen

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Up de Bookholt; Tatzeit: zwischen 15.11.2025, 17.30 Uhr und 16.11.2025, 08.30 Uhr; Einen Pkw mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Vreden. Der schwarze Seat hatte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an der Straße Up de Bookholt in einer Parkbucht gestanden. Dort schlugen die Täter die vordere Scheibe auf der Fahrerseite ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:27

    POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Sonnenstraße; Unfallzeit: 16.11.2025, zwischen 00.00 Uhr und 14.30 Uhr; Einen grauen Audi A4 am hinteren linken Radkasten beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Der Pkw stand in der Nacht zum Sonntag in einer Parkbucht an der Sonnenstraße. Dort beschädigte der Unbekannte den Wagen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
