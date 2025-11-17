POL-BOR: Erstmeldung: Vreden - Verkehrsunfall auf der B70
Vreden (ots)
In Vreden ist es auf der B70 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die B70 ist aktuell auf einem Teilstück in Vreden-Köckelwick zwischen der L560 und K19 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Polizei und die Feuerwehr sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900 2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell