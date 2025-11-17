PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Sonnenstraße;

Unfallzeit: 16.11.2025, zwischen 00.00 Uhr und 14.30 Uhr;

Einen grauen Audi A4 am hinteren linken Radkasten beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Der Pkw stand in der Nacht zum Sonntag in einer Parkbucht an der Sonnenstraße. Dort beschädigte der Unbekannte den Wagen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 14:21

    POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Am Schäfingskamp; Tatzeit: zwischen 15.11.2025, 18.00 Uhr und 16.11.2025, 20.00 Uhr; In eine Wohnung eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Ahaus an der Straße Am Schäfingskamp. Zwischen Samstag- und Sonntagabend versuchten die Einbrecher die Wohnungstür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch jedoch Stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 14:21

    POL-BOR: Ahaus - Sechs Pkw mutwillig zerkratzt

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße / Fürstenstraße / Kreuzstraße / Jutestraße Tatzeit: zwischen 14.11.2025, 13.00 Uhr und 15.11.2025, 20.00 Uhr; Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend haben unbekannte Täter in Ahaus insgesamt sechs Fahrzeuge mutwillig beschädigt. An der Bahnhofstraße wurde ein Pkw zerkratzt, an der Fürstenstraße drei weitere. Zudem wurden jeweils ein Auto an der Kreuzstraße sowie ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 11:51

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Wohnung

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Polstraße; Tatzeit: zwischen 16.11.2025, 19.00 Uhr und 17.11.2025, 00.00 Uhr; In eine Wohnung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Vreden an der Polstraße. Die Einbrecher verschafften sich am Samstagabend zwischen 19.00 Uhr und 00.00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und ein technisches Gerät. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren