POL-BOR: Gronau - Pkw beschädigt und davongefahren
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Sonnenstraße;
Unfallzeit: 16.11.2025, zwischen 00.00 Uhr und 14.30 Uhr;
Einen grauen Audi A4 am hinteren linken Radkasten beschädigt hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau. Der Pkw stand in der Nacht zum Sonntag in einer Parkbucht an der Sonnenstraße. Dort beschädigte der Unbekannte den Wagen und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
