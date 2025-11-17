POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Am Schäfingskamp;
Tatzeit: zwischen 15.11.2025, 18.00 Uhr und 16.11.2025, 20.00 Uhr;
In eine Wohnung eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Ahaus an der Straße Am Schäfingskamp. Zwischen Samstag- und Sonntagabend versuchten die Einbrecher die Wohnungstür aufzuhebeln. Diese hielt dem Versuch jedoch Stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
