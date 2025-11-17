POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße / Fürstenstraße / Kreuzstraße / Jutestraße Tatzeit: zwischen 14.11.2025, 13.00 Uhr und 15.11.2025, 20.00 Uhr; Zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend haben unbekannte Täter in Ahaus insgesamt sechs Fahrzeuge mutwillig beschädigt. An der Bahnhofstraße wurde ein Pkw zerkratzt, an der Fürstenstraße drei weitere. Zudem wurden jeweils ein Auto an der Kreuzstraße sowie ...

