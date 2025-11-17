Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Zwillbrocker Straße;

Unfallzeit: 15.11.2025, zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr;

Einen schwarzen BMW X3 angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Vreden. Das Auto stand Samstagmorgen, zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Zwillbrocker Straße. Der Flüchtige beschädigte den BMW an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell