Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand in Pflegeheim - Ermittlungen eingeleitet

Hameln (ots)

Am Freitag (31.10.2025), gegen 20:00 Uhr, kam es in einem Pflegeheim im Pflümerweg in Hameln zu einem Brand.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet ein Möbelstück in einem Bewohnerzimmer aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Dies führte zu einer starken Rauchentwicklung und löste die Brandmeldeanlage aus.

Ein 22-jähriger Bewohner konnte das Zimmer eigenständig und unverletzt verlassen. Sein 61-jähriger Mitbewohner wurde durch die eintreffende Feuerwehr evakuiert.

Er wurde aufgrund einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht.

Auch die weiteren Bewohner des Pflegeheims wurden evakuiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Räumlichkeiten verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Rahmen ergaben sich Hinweise auf eine fahrlässige Brandstiftung.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: leon.koch@polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren