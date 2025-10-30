PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 45-jährigen Mann aus Delligsen

Delligsen (ots)

Die Fahndung nach dem 45-jährigen Mann aus Delligsen hat sich erledigt (Bezug zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6148425 vom 30.10.2025). Er konnte inzwischen in Delligsen wohlbehalten durch Einsatzkräfte der Polizei angetroffen werde. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Vermisstensuche, an der u. a. ein Personenspürhund, der Polizeihubschrauber, die Feuerwehr und das THW (inkl. Drohen) beteiligt waren und für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Es wird ersucht alle Lichtbilder sowie die Personenbezogenen Daten der Person zu entfernen/ zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Polizeikommissariat Holzminden
Telefon: 05531/958-0
E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

