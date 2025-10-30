Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei bittet um Mithilfe

Delligsen (ots)

Seit Mittwoch (29.10.2025) wird der 45-jährige Jens H. (Foto) aus Delligsen vermisst. Der Mann ist ca. 180-190 cm groß, hat eine schlanke Statur und trägt vermutlich eine beige Jacke, sowie eine khakifarbene Hose und beige Schuhe. Möglicherweise führt er einen Rucksack bei sich.

Jens H. wird aufgrund einer möglichen Eigengefährdung gesucht. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung für die Bevölkerung liegen nicht vor.

Wer Jens H. gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell