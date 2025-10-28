Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Versuchtes Tötungsdelikt nach Auseinandersetzung

Eschershausen (ots)

Am Sonntag (26.10.2025) kam es gegen 11:15 Uhr in der Lönsstraße in Eschershausen zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 55-Jähriger kam mit Verletzungen in eine Klinik.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, kam der spätere Beschuldigte auf das Opfer zu und sprach dieses zunächst in einem aggressiven Ton verbal an. Im weiteren Verlauf stach der 62-jährige Beschuldigte mit einem Messer auf den Kopf des 55-jährigen Opfers ein. Der Mann aus Eschershausen wurde verletzt und kam in eine Klinik.

Der 62-Jährige wurde durch eingesetzte Polizeikräfte in der Lönsstraße angetroffen. Da dieser ebenfalls verletzt war, wurde auch er ärztlich versorgt. Aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes, wurde die vorläufige Festnahme des Mannes angeordnet. Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung wurde der 62-Jährige durch die Polizei dem Amtsgericht Hildesheim zugeführt. Dort wurde gegen ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Der Beschuldigte hat sich zum Tatvorwurf nicht geäußert. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell