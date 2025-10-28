PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Versuchtes Tötungsdelikt nach Auseinandersetzung

Eschershausen (ots)

Am Sonntag (26.10.2025) kam es gegen 11:15 Uhr in der Lönsstraße in Eschershausen zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 55-Jähriger kam mit Verletzungen in eine Klinik.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, kam der spätere Beschuldigte auf das Opfer zu und sprach dieses zunächst in einem aggressiven Ton verbal an. Im weiteren Verlauf stach der 62-jährige Beschuldigte mit einem Messer auf den Kopf des 55-jährigen Opfers ein. Der Mann aus Eschershausen wurde verletzt und kam in eine Klinik.

Der 62-Jährige wurde durch eingesetzte Polizeikräfte in der Lönsstraße angetroffen. Da dieser ebenfalls verletzt war, wurde auch er ärztlich versorgt. Aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes, wurde die vorläufige Festnahme des Mannes angeordnet. Nach Abschluss der ärztlichen Behandlung wurde der 62-Jährige durch die Polizei dem Amtsgericht Hildesheim zugeführt. Dort wurde gegen ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Der Beschuldigte hat sich zum Tatvorwurf nicht geäußert. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu stellen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 15:37

    POL-HM: Erheblicher Sachschaden nach Brand in Steinbruch

    Stadtoldendorf (ots) - Am Samstag (25.10.2025) kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Steinbruchs im Holeburgweg. Es entstand erheblicher Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen führten Mitarbeiter des Steinbruchs in einem Gebäude Arbeiten mittels eines Schneidbrenners aus. Hierbei kam es zu Funkenflug, wodurch in der Nähe befindliche fettbehaftete ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:41

    POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

    Bad Pyrmont/ Eichenborn (ots) - Bereits zwischen Freitag, 03.10.2025 und Samstag, 18.10.2025, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Glockenbrink in Bad Pyrmont, OT Eichenborn ein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Anschließend entwendeten sie u.a. Schmuck. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren