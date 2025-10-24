Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Frau nach Streit schwer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Holzminden (ots)

Am Montag (20.10.2025) kam es gegen 19:30 Uhr in Holzminden zu einem Streit zwischen zwei Personen, bei dem eine Frau durch einen 44-Jährigen schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befanden sich eine 32 Jahre alte Frau und ein 44-Jähriger in einer Wohnung in der Wallstraße. Zwischen den beiden Parteien kam es zu einem Streit, aus dem sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte, im Rahmen derer es zu massiven Gewalteinwirkungen gegen den Kopf der Frau gekommen sein soll. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Der Beschuldigte, der ohne festen Wohnsitz ist, war zunächst flüchtig. Durch Ermittlungen konnten Polizisten den Beschuldigten am Donnerstag (23.10.2025) im Bereich Holzminden antreffen und vorläufig festnehmen.

Durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde beim Amtsgericht Holzminden aufgrund von Fluchtgefahr ein Haftbefehl beantragt, der erlassen wurde. Der 44-Jährige befindet sich nun in Gewahrsam.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu senden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell