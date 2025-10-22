Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtragsmeldung - Kabelreste nach Diebstahl von Baustromkabel aufgefunden

Hameln (ots)

Am Dienstag (21.10.2025), gegen 12:10 Uhr, wurden durch einen Verkehrsteilnehmer große Mengen Kabelummantelungen am Weserradweg an der L 434 in Hessisch Oldendorf festgestellt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten die aufgefundenen Kabelreste einem Baustromkabel zugeordnet werden, welches in der Nacht von Freitag (17.10.2025) auf Samstag (18.10.2025) von einer Baustelle im Einsiedlerbach in Hameln durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde.

(Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6142116)

Die Ermittlungen der Polizei Hameln dauern an.

Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell