Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Diebstahl eines Kupferkabels

Hameln (ots)

In der Zeit von Freitag (17.10.2025) gegen 19:00 Uhr bis Samstag (18.10.2025) gegen 11:10 Uhr, kam es von einer Baustelle im Einsiedlerbach in Hameln zu einem Diebstahl eines Kupferkabels.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu der Baustelle. Dort durchtrennten sie ein Baustromkabel und entwendeten von diesem ca. 50 Meter. Zum Transport des Kabels wurde möglicherweise ein größeres Fahrzeug verwendet.

Die Polizei Hameln hat Ermittlungen zu den unbekannten Tätern aufgenommen.

Zeugen, die relevante Angaben zu den unbekannten Tätern oder einem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell