Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0434 --Autobrände im Bremer Westen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle/Gröpelingen, OT Osterfeuerberg/ Ohlenhof, Holsteiner Straße/ Schwarzer Weg Zeit: 06.07.2025, 06:50 Uhr und 08:25 Uhr

Am Sonntagmorgen brannten zwei Autos in Walle und in Gröpelingen und wurden dabei vollständig zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 06:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Holsteiner Straße gerufen, da dort ein brennender Audi auf dem Parkplatz eines Supermarktes gemeldet wurde. Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden, der Audi wurde trotzdem vollständig zerstört. Etwas später, gegen 08:25 Uhr, meldeten Anwohner, dass im Schwarzen Weg ein VW in Flammen stehen würde. Auch hier löschte die Feuerwehr den Brand, der VW und ein abgestellter Anhänger wurden dabei stark beschädigt. In beiden Fällen entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.

Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell