Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Polizeikontrolle: Haftbefehle vollstreckt
Lauenstein (ots)
Am Freitag (17.10.2025) kontrollierten Polizisten aus Bad Münder in Lauenstein einen Pkw, der mit zwei Personen besetzt war. Gegen beide Männer bestanden offene Haftbefehle.
Gegen 22:10 Uhr kontrollierten die Beamten in der Hemmendorfer Straße einen Pkw VW. In diesem befanden sich ein 54- und ein 43-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen. Es stellte sich heraus, dass gegen beide Männer offene Haftbefehle bestanden. Bei dem 43-Jährigen wurde nach dem Aufenthaltsort gefahndet. Nach Beendigung der Maßnahmen, konnte der Mann vor Ort verbleiben. Der 54-Jährige war hingegen zur Festnahme ausgeschrieben. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und verbrachten ihn ins Gewahrsam.
