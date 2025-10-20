POL-HM: Polizeikontrolle: Haftbefehle vollstreckt

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Lauenstein (ots)

Am Freitag (17.10.2025) kontrollierten Polizisten aus Bad Münder in Lauenstein einen Pkw, der mit zwei Personen besetzt war. Gegen beide Männer bestanden offene Haftbefehle.

Gegen 22:10 Uhr kontrollierten die Beamten in der Hemmendorfer Straße einen Pkw VW. In diesem befanden sich ein 54- und ein 43-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen. Es stellte sich heraus, dass gegen beide Männer offene Haftbefehle bestanden. Bei dem 43-Jährigen wurde nach dem Aufenthaltsort gefahndet. Nach Beendigung der Maßnahmen, konnte der Mann vor Ort verbleiben. Der 54-Jährige war hingegen zur Festnahme ausgeschrieben. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und verbrachten ihn ins Gewahrsam.

