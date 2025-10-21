PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizeikontrolle: Autofahrer mit fast 1,8 Promille gestoppt

Bad Pyrmont/ Thal (ots)

Am Montag (20.10.2025) überprüften Polizisten aus Bad Pyrmont gegen 13:35 Uhr im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf der Gutenbergstraße in Thal einen 57-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch war.

Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem Mann eine gerichtsverwertbare Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Bad Pyrmonters wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
