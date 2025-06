POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - 2 Personen leicht verletzt - Vollsperrung der L151

Konz (ots) - Am Dienstag,03.06.2025, gegen 09:40 Uhr ereignete sich in der Straße Am Markt in Konz eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallgeschädigte hielt verkehrsbedingt mit seinem PKW, einem blauen Ford, am rechten Fahrbahnrand in der Straße Am Markt, auf Höhe der dortigen Sparkassenfiliale. Zugleich fuhr die Unfallverursacherin mit einem weißen PKW vom dortigen Parkplatz rückwärts aus der Queraufstellung in die ...

