Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerst verletzter Radfahrer - Zeugen dringend gesucht

Fehrenbach (ots)

Am 29.06.2025 gegen 16:00 Uhr fuhr ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer in einem Waldgebiet bei Fehrenbach. Auf dem Wanderweg von der "Eisfelder Ausspanne" kommend in Richtung "Werraquelle" stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Eine Zeugin gab an, dass zwei bislang unbekannte Frauen ihr gegenüber angegeben hatten, dass sie eine ebenfalls unbekannte Frau mit Hund in der Nähe des gestürzten Radfahrers gesehen hatten. Die Polizei bittet diese beiden Zeuginnen, die Frau mit Hund sowie auch weitere Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0172452/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

