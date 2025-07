Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt und Reifen zerstochen

Henneberg (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag zerkratzten bislang unbekannte Täter einen grauen Audi, der in der Oberen Gasse in Henneberg abgestellt war. Des Weiteren zerstachen der/die Unbekannten einen der Autoreifen. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen an dem Fahrzeug wahrgenommen haben oder Hinweise auf den/die Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0189285/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell