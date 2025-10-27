Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Bad Pyrmont/ Eichenborn (ots)

Bereits zwischen Freitag, 03.10.2025 und Samstag, 18.10.2025, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Glockenbrink in Bad Pyrmont, OT Eichenborn ein.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Anschließend entwendeten sie u.a. Schmuck.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

