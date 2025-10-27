PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Bad Pyrmont/ Eichenborn (ots)

Bereits zwischen Freitag, 03.10.2025 und Samstag, 18.10.2025, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Glockenbrink in Bad Pyrmont, OT Eichenborn ein.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter durch ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Anschließend entwendeten sie u.a. Schmuck.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren