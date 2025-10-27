Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Erheblicher Sachschaden nach Brand in Steinbruch

Stadtoldendorf (ots)

Am Samstag (25.10.2025) kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände eines Steinbruchs im Holeburgweg. Es entstand erheblicher Sachschaden im hohen sechsstelligen Bereich.

Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen führten Mitarbeiter des Steinbruchs in einem Gebäude Arbeiten mittels eines Schneidbrenners aus. Hierbei kam es zu Funkenflug, wodurch in der Nähe befindliche fettbehaftete Geräte Feuer fingen. Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf ein Förderband über, welches eine Verbindung zu einem benachbarten Gebäude hatte. Die Flammen griffen auch auf dieses Gebäude über.

Intensive Löscharbeiten der Feuerwehr, brachten den Brand schließlich unter Kontrolle. Es entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Polizei Holzminden hat Brandermittlungen aufgenommen.

