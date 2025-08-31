PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte

Aalen (ots)

Aalen: Polizeibeamte von Inlineskaterin angegriffen

Am Sonntag gegen 03:40 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit Inlineskates auf der Fahrbahn der Stuttgarter Straße in Richtung zur Fackelbrückenstraße. Ein Autofahrer hatte die augenscheinlich alkoholisierte Frau gerade noch erkannt und konnte noch rechtzeitig ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Im Bereich vom Kreisverkehr zur Fackelbrückenstraße missachtete die Frau die polizeiliche Aufforderung anzuhalten und versuchte sich zu entfernen. Als sie von einem Polizeibeamten festgehalten werden sollte, schlug sie direkt nach dem Beamten und schüttete außerdem ein Getränk gegen eine Polizeibeamtin. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich die Frau weiterhin in dem sie nach den Einsatzkräften trat und außerdem beleidigte sie die Beamten ständig. Da die Frau unter Alkoholeinwirkung stand und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, musste zu ihrem eigenen Schutz in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 17:43

    POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd-Zimmern: Führerloser Traktor beschädigt Oberleitung der Bahn - Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr machte sich ein Traktor selbstständig und rollte führerlos von einer Wiese über die dortigen Bahngleise. Dabei beschädigte er eine Oberleitung der Bahn und stürzte anschließend auf die Seite. Der 65-jährige Traktorfahrer hatte kurz zuvor den Traktor ca. 300 Metern von den Gleisen ...

    mehr
  • 30.08.2025 – 12:46

    POL-AA: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.08.2025 von 04:50 Uhr und 05:35 Uhr

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum - Nachtrag Die Ermittlungen ergaben, dass eine Schachtel mit Bargeld mit einem zweistelligen Betrag entwendet wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro. Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulzentrum 30.08.2025, 05:35 Uhr Der Schulkomplex wurde durch die Polizei durchsucht. Dabei wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren