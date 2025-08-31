Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte

Aalen (ots)

Aalen: Polizeibeamte von Inlineskaterin angegriffen

Am Sonntag gegen 03:40 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit Inlineskates auf der Fahrbahn der Stuttgarter Straße in Richtung zur Fackelbrückenstraße. Ein Autofahrer hatte die augenscheinlich alkoholisierte Frau gerade noch erkannt und konnte noch rechtzeitig ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Im Bereich vom Kreisverkehr zur Fackelbrückenstraße missachtete die Frau die polizeiliche Aufforderung anzuhalten und versuchte sich zu entfernen. Als sie von einem Polizeibeamten festgehalten werden sollte, schlug sie direkt nach dem Beamten und schüttete außerdem ein Getränk gegen eine Polizeibeamtin. Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich die Frau weiterhin in dem sie nach den Einsatzkräften trat und außerdem beleidigte sie die Beamten ständig. Da die Frau unter Alkoholeinwirkung stand und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, musste zu ihrem eigenen Schutz in polizeilichen Gewahrsam genommen werden.

