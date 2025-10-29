PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Vollbrand einer Gartenhütte in Hessisch Oldendorf

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Mittwoch (29.10.2025) kam es in der Lange Straße in Hessisch Oldendorf zu einem Brand einer Gartenlaube.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen entdeckte ein Zeuge gegen 02:50 Uhr Flammen in einer Gartenparzelle. Er verständigte umgehend den Notruf. Der Brand griff von der betroffenen Gartenhütte auf eine weitere Gartenhütte über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Neben der freiwilligen Feuerwehr Hessisch Oldendorf wurden auch das THW sowie der Rettungsdienst alarmiert. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Hameln hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

